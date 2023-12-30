Матич может сменить «Ренн» на другой французский клуб

Полузащитник «Ренна» Неманья Матич заинтересовал «Лион».

35-летний футболист так и не смог адаптироваться в своём нынешнем клубе, поэтому планирует уйти уже в январе. Как сообщает L'Equipe, в приглашении Матича заинтересован другой представитель Лиги 1 – «Лион». Бывший гранд французского чемпионата, ныне ведущий борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе, обозначил сербского ветерана в качестве приоритетной цели на позицию опорного хавбека.

Неманья Матич перебрался в «Ренн» в августе нынешнего года из «Ромы». В активе игрока три результативные передачи в 19 поединках за «красно-чёрных» во всех турнирах.