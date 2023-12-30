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Чемпионат Франции. Лига 1

​Кунде подарил микроавтобус клубу детства

30 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать

Шикарный жест от 25-летнего французского защитника Жюля Кунде - несмотря на слухи о том, что в нем разочаровалось руководство «Барселоны», он нашел в себе вдохновение сделать подарок для клуба своего детства.

Речь идет о клубе «Фратернель Ландирас», в котором Кунде учился азам футбола с шести до десяти лет. Теперь все сотрудники академии клуба (а речь идет о более чем 200 человек) будут пользоваться для выездов микроавтобусом, подаренным Кунде, сообщает социальная страничка клуба.

Напомним, что до «Барселоны» в профессиональном футболе Кунде успел поиграть в составе «Бордо» и испанской «Севильи».


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Евро-Футбол.Ру,
Жюль Кунде
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