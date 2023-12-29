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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике рассказал, чем уникальны болельщики «ПСЖ»

29 Декабря 2023 • 22:32 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике похвалил болельщиков клуба.

Испанский специалист занял пост у руля парижского гранда в июле. Команда выдала не лучший старт в чемпионате, но затем смогла исправить положение и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «ПСЖ» удалось выйти в 1/8 финала.

«Как правило, болельщики считают свою команду лучшей в мире, когда всё идёт хорошо, но в случае поражений начинают освистывать игроков. В «ПСЖ» всё обстоит иначе. Когда мы проиграли на выезде, наши болельщики аплодировали громче, чем фанаты домашней команды», – цитируют французские СМИ Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
29 Декабря 2023 в 22:49
Они тебя тролили, идиот.. Хе..
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