Луис Энрике рассказал, чем уникальны болельщики «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике похвалил болельщиков клуба.

Испанский специалист занял пост у руля парижского гранда в июле. Команда выдала не лучший старт в чемпионате, но затем смогла исправить положение и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «ПСЖ» удалось выйти в 1/8 финала.

«Как правило, болельщики считают свою команду лучшей в мире, когда всё идёт хорошо, но в случае поражений начинают освистывать игроков. В «ПСЖ» всё обстоит иначе. Когда мы проиграли на выезде, наши болельщики аплодировали громче, чем фанаты домашней команды», – цитируют французские СМИ Энрике.