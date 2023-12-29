Бразильские полузащитники Габриэль Москардо и Лукас Беральдо в ближайшее время станут игроками «ПСЖ».

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, полузащитник «Коринтианса» Москардо и защитник «Сан-Паулу» Беральдо уже находятся в Париже. Сообщается, что «ПСЖ» должен выпустить официальное заявление о новичках на следующей неделе.

После 17 сыгранных матчей подопечные Луиса Энрике занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в копилке 40 очков.

3 января «ПСЖ» встретится с «Тулузой» в рамках матча Суперкубка страны. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск.