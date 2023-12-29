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Чемпионат Франции. Лига 1

​Известна позиция «ПСЖ» по будущему Мбаппе

29 Декабря 2023 • 17:58 Комментировать

Будущее звёздного Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. Действующий контракт нападающего рассчитан до конца июня, и есть информация, что Мбаппе летом примерит на себе футболку «Реала».

Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, в «ПСЖ» не ожидают ухода Мбаппе в «Реал» в зимнее трансферное окно. Гранд Лиги 1 не испытывает давления и не планирует рассматривать предложения, поскольку Килиан не раз говорил, что этот сезон проведёт в Париже.

В то же время отмечается, что в «ПСЖ» до сих пор не исключают варианта, при котором 25-летний Мбаппе продлит контракт.  

Мбаппе выбрал новый клуб

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