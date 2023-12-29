​Впервые с августа лучшим игроком «Монако» признан не Головин

«Монако» назвал лучшего футболиста команды по итогам декабря. Им стал нападающий Виссам Бен-Йеддер. В завершающемся месяце Бен-Йеддер провёл в чемпионате Франции три матча, в которых записал на свой счёт три гола.

Стоит сказать, что по итогам предыдущих трёх месяцев лучшим игроком «Монако» признавался российский полузащитник Александр Головин. А лучшим футболистом августа становился Такуми Минамино.

«Монако» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт 7 января – против «Ланса» в национальном кубке.