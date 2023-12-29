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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе рассказал, что для него важнее победы на чемпионате мира

29 Декабря 2023 • 12:19 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поведал о своем благотворительном фонде, который нацелен на помощь детям из неблагополучных семей.

«Это самый большой источник гордости для меня. Футбол и жизнь, вместе взятые. Это больше, чем триумф на ЧМ? Да, потому что это доставляет больше удовольствия и меняет гораздо больше вещей, чем кубок мира. Мундиаль не привнес много перемен в мою жизнь, а фонд многое изменил», - передает слова Килиана инсайдер Адриен Гренье.

В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний нападающий сыграл 16 матчей, забил 18 мячей и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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