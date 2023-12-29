Мбаппе высказался о своей власти в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своей влиятельности в парижском топ-клубе.

«Имею ли я какую-то власть в «ПСЖ»? Многие так думают. Но они переоценивают ее, поскольку ошибочно считают, что я все здесь делаю и собираю команду под себя. У меня есть своя позиция и ценности, которые я готов отстаивать. Но никогда не беру на себя нечто большее, чем я есть», - передает слова звездного нападающего инсайдер Адриен Гренье.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 22 поединка за парижскую команду. Мбаппе записал на свой счет 21 гол и две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.