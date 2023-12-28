Александр Мостовой: «В 2023 году лучшим из россиян был Александр Головин»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучшего футболиста России по итогам 2023 года.

«В 2023 году лучшим из россиян был Александр Головин. Это однозначно. Он играет в Европе и в «Монако» является одним из лучших. Ещё шесть лет назад я сказал, что ему однозначно нужно ехать туда. И вот, пожалуйста», — приводит слова эксперта Betonmoblie.ru.

По мнению Мостового, в России достаточно талантливых молодых футболистов, которых необходимо найти и раскрыть.

Напомним, что в 15 матчах нынешнего сезона французской Лиги 1 Головин стал автором пяти забитых мячей при двух результативных передачах.