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Чемпионат Франции. Лига 1

Александр Мостовой: «В 2023 году лучшим из россиян был Александр Головин»

28 Декабря 2023 • 22:21 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучшего футболиста России по итогам 2023 года.

«В 2023 году лучшим из россиян был Александр Головин. Это однозначно. Он играет в Европе и в «Монако» является одним из лучших. Ещё шесть лет назад я сказал, что ему однозначно нужно ехать туда. И вот, пожалуйста», — приводит слова эксперта Betonmoblie.ru.

По мнению Мостового, в России достаточно талантливых молодых футболистов, которых необходимо найти и раскрыть.

Напомним, что в 15 матчах нынешнего сезона французской Лиги 1 Головин стал автором пяти забитых мячей при двух результативных передачах.

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