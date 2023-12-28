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Верратти каждый месяц легально может пропускать неделю тренировок в «Аль-Араби» слухи

28 Декабря 2023 • 15:13 Комментировать

Полузащитник катарского клуба «Аль-Араби» Марко Верратти может не тренироваться целую неделю каждый месяц.

Как утверждает L’Equipe, в трудовом соглашении итальянского хавбека с «Аль-Араби» есть любопытный пункт, согласно которому он может пропускать одну неделю тренировок раз в месяц, чтобы покинуть Доху и провести время в Париже. Напомним, 31-летний Верратти выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2023 год.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата Катара и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Контракт Верратти с «Аль-Араби» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Верратти Аль-Араби Доха
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