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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» будет платить за Москардо частями, обследование – в пятницу

28 Декабря 2023 • 14:52 Комментировать

«ПСЖ» приближается к подписанию талантливого бразильского полузащитника Габриэля Москардо. Ранее уже сообщалось, что гранд Лиги 1 активировал клаузулу в 20 миллионов евро. «ПСЖ» договорился с «Коринтиансом» о выплатах суммы трансфера несколькими частями. Ещё 2 миллиона евро парижане могут заплатить дополнительно как бонусы – но тут всё зависит от выступлений Москардо. Об этом информирует Goal со ссылкой на The Atheltic.

Отмечается, что «ПСЖ» запланировал медицинское обследования для 18-летнего Габриэля Москардо на пятницу.

«ПСЖ» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший матч команда Луиса Энрике проведёт 3 января – против «Тулузы» в Суперкубке Франции.

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