Москардо и Беральдо прилетят в Париж в течение 24 часов

«ПСЖ» близок к тому, чтобы завершить трансферы двух бразильских футболистов. Речь идёт о полузащитнике «Коринтианса» Габриэле Москардо и центральном защитнике «Сан-Паулу» Лукасе Беральдо.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, оба футболиста в течение 24 часов прибудут в Париж вместе со своими агентами. Бразильцы сперва пройдут медосмотр, а затем подпишут с «ПСЖ» долгосрочный контракт.

Напомним, 20-летний Беральдо и 18-летний Москардо будут стоить парижанам по 20 миллионов евро. За трансфер Габриэля команда в будущем также может выложить ещё два миллиона в виде бонусов.