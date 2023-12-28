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Чемпионат Франции. Лига 1

Москардо и Беральдо прилетят в Париж в течение 24 часов

28 Декабря 2023 • 13:03 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

«ПСЖ» близок к тому, чтобы завершить трансферы двух бразильских футболистов. Речь идёт о полузащитнике «Коринтианса» Габриэле Москардо и центральном защитнике «Сан-Паулу» Лукасе Беральдо.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, оба футболиста в течение 24 часов прибудут в Париж вместе со своими агентами. Бразильцы сперва пройдут медосмотр, а затем подпишут с «ПСЖ» долгосрочный контракт.

Напомним, 20-летний Беральдо и 18-летний Москардо будут стоить парижанам по 20 миллионов евро. За трансфер Габриэля команда в будущем также может выложить ещё два миллиона в виде бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
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