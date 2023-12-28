«ПСЖ» согласовал трансфер бразильского полузащитника

Хавбек бразильского «Коринтианса» Габриэль Москардо близок к переходу во французский «ПСЖ», об этом рапортуют журналисты ESPN. Стороны провели успешные переговоры и согласовали сделку за 20 миллионов евро.

Как отмечает источник, Москардо подпишет с парижским грандом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. В борьбе за игрока «ПСЖ» опередил «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Атлетико».

Габриэль в 2023 году дебютировал за первую команду «Коринтианса». Москардо принял участие в 25 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.