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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» согласовал трансфер бразильского полузащитника

28 Декабря 2023 • 09:32 Комментировать

Хавбек бразильского «Коринтианса» Габриэль Москардо близок к переходу во французский «ПСЖ», об этом рапортуют журналисты ESPN. Стороны провели успешные переговоры и согласовали сделку за 20 миллионов евро.

Как отмечает источник, Москардо подпишет с парижским грандом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. В борьбе за игрока «ПСЖ» опередил «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Атлетико».

Габриэль в 2023 году дебютировал за первую команду «Коринтианса». Москардо принял участие в 25 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
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