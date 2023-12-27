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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» универсального защитника

27 Декабря 2023 • 23:18 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике надеется на усиление линии обороны в зимнее трансферное окно.

Недавно французские СМИ сообщили о скором возвращении в строй левого защитника Нуну Мендеша, не игравшего с весны. Тем не менее, по информации Le Parisien, рулевой парижан всё равно рассчитывает освежить фланги обороны в январе: как информирует источник, испанский тренер хочет видеть в своей команде универсального игрока, способного закрыть и левый, и правый край защиты.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 после 17 туров, на пять баллов опережая идущую второй «Ниццу». 3 января столичный гранд сыграет против «Тулузы» в рамках Суперкубка Франции.

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