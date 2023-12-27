Коло-Муани рассказал, что думает о связке с Мбаппе и Дембеле

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани ответил на вопрос о взаимоотношениях с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

25-летний футболист пополнил ряды парижан в начале сентября, перебравшись из франкфуртского «Айнтрахта». Чуть раньше в команде оказался ещё один игрок сборной Франции – Усман Дембеле, купленный у «Барселоны».

«Я чувствую себя счастливым в «ПСЖ». Хочу выиграть все трофеи и забить как можно больше голов, чтобы болельщики гордились мной.

Здорово, что теперь мы с Мбаппе и Дембеле играем вместе не только в сборной, но и в клубе. Нам ещё предстоит улучшить нашу химию на поле и за его пределами. Мы отлично друг друга понимаем, но пора доказать это на деле во время матчей», – цитирует GAFFER Коло-Муани.