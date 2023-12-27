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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» избавится от двух игроков

27 Декабря 2023 • 12:27 Комментировать

В «ПСЖ» приняли решение расстаться с двумя футболистами, об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

Согласно информации источника, французский гранд хочет продать нападающего Уго Экитике и защитника Левена Кюрзава в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне оба игрока являются резервистами и практически не появляются на футбольном поле.

После 17 туров чемпионата Франции парижский клуб набрал 40 баллов. Подопечные Луиса Энрике занимают первое место в турнирной таблице и опережают ближайшего преследователя на пять очков.

Четыре гранда АПЛ и «ПСЖ» претендуют на Хвичу

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