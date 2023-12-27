Мостовой оценил игру Головина в «Монако»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

«Головин проводит очень хороший сезон за «Монако», возможно, даже самый лучший в своей карьере. он становится настоящим лидером в «Монако», - приводит слова эксперта Legalbet.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 15 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Российский полузащитник трижды признавался лучшим футболистом месяца в составе монегасков в нынешнем сезоне.