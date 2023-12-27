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Чемпионат Франции. Лига 1

​Бывший игрок «Арсенала» и «Милана» теперь ворочает миллиардами в «зелёной» сфере

27 Декабря 2023 • 03:43 Комментировать

Бытует распространенное мнение, что футболисты малоспособны в других сферах человеческой деятельности, да и вообще, «туповаты», но пример Матье Фламини, бывшего игрока лондонского «Арсенала» и итальянского «Милана», говорит об обратном.

После завершения игровой карьеры он занялся бизнесом в сфере экологического производства, и его компания GfBiochemicals добилась больших успехов в сфере уменьшения выбросов углекислого газа и, как следствие, узнаваемости. Как уточняет pianetamilan.it, не так давно состояние французского футболиста достигло миллиарда евро.


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Милан Арсенал Лондон Матье Фламини ещё теги
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