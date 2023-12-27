​Гроссо требует от «Лиона» два миллиона евро

Уволенный из «Лиона» Фабио Гроссо теперь намерен судиться с руководством французского клуба. Он считает, что оно не уважило свои финансовые обязательства перед специалистом. Речь идет о сумме в два миллиона евро - именно столько Гроссо собирается отсудить у французского клуба.

Как сообщает Le Progres, контракт был заключен сроком до конца сезона, и преждевременное его нарушение, с точки зрения Гроссо, означает выплату ему неустойки. А у руководства клуба на это, видимо, совсем другой взгляд. Смогут ли они прийти к консенсусу - большой вопрос. Сейчас «Лион» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.