Стало известно, когда Нуну Мендеш снова сможет сыграть за «ПСЖ»

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш должен вернуться на поле в начале нового года.

Португалец выбыл из-за травмы подколенного сухожилия ещё в апреле, когда команду возглавлял Кристоф Галтье. 21-летний футболист пока не играл под руководством Луиса Энрике, но уже скоро, если верить прогнозам, должен вернуться в состав. Как утверждает L'Equipe, Мендеш будет доступен с конца января. По словам окружения игрока, восстановление проходит в полном соответствии с графиком.

Нуну Мендеш выступает за «ПСЖ» с 2021 года. На его счету в общей сложности 69 матчей за парижский гранд во всех турнирах.