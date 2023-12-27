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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Нуну Мендеш снова сможет сыграть за «ПСЖ»

27 Декабря 2023 • 03:29 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш должен вернуться на поле в начале нового года.

Португалец выбыл из-за травмы подколенного сухожилия ещё в апреле, когда команду возглавлял Кристоф Галтье. 21-летний футболист пока не играл под руководством Луиса Энрике, но уже скоро, если верить прогнозам, должен вернуться в состав. Как утверждает L'Equipe, Мендеш будет доступен с конца января. По словам окружения игрока, восстановление проходит в полном соответствии с графиком.

Нуну Мендеш выступает за «ПСЖ» с 2021 года. На его счету в общей сложности 69 матчей за парижский гранд во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нуну Мендеш

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