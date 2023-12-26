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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продаст форварда в январе

26 Декабря 2023 • 21:29 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике будет продан в январское трансферное окно.

Француза планировали отпустить ещё минувшим летом, однако тот отказался от всех предложений. 21-летний игрок не пригодился Луису Энрике, и теперь, согласно обновлённому отчёту Le Parisien, в «ПСЖ» окончательно решили выставить форварда на продажу, когда откроется зимнее трансферное окно. Та же участь может постичь и защитника Левена Кюрзава, о возможном уходе которого также сообщалось в прошлом.

Уго Экитике всего однажды появился на поле с начала нынешней кампании. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.

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