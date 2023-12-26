«ПСЖ» принял решение по Солеру, который намерен покинуть клуб

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер не будет отпущен в предстоящее трансферное окно.

Как сообщалось несколькими днями ранее, испанский футболист недоволен редкими появлениями в стартовом составе, поэтому собирается сменить клубную прописку уже в январе. По сведениям Le Parisien, в «ПСЖ» не намерены отпускать 26-летнего хавбека до конца сезона. Руководство гранда Лиги 1 считает, что игрок необходим для глубины состава и поможет достичь целей в нынешней кампании.

Карлос Солер принял участие в 14 матчах парижан в текущем сезоне, отметившись одним голом и двумя ассистами. В стартовом составе испанец вышел всего пять раз.