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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» принял решение по Солеру, который намерен покинуть клуб

26 Декабря 2023 • 21:11 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер не будет отпущен в предстоящее трансферное окно.

Как сообщалось несколькими днями ранее, испанский футболист недоволен редкими появлениями в стартовом составе, поэтому собирается сменить клубную прописку уже в январе. По сведениям Le Parisien, в «ПСЖ» не намерены отпускать 26-летнего хавбека до конца сезона. Руководство гранда Лиги 1 считает, что игрок необходим для глубины состава и поможет достичь целей в нынешней кампании.

Карлос Солер принял участие в 14 матчах парижан в текущем сезоне, отметившись одним голом и двумя ассистами. В стартовом составе испанец вышел всего пять раз.

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