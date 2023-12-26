​Головин вспомнил опасный инцидент с фанатами «Марселя»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос об опасных ситуациях с фанатами, с которыми он сталкивался во Франции.

«Когда мы играли с «Марселем», в наш автобус бросили люк. Он разбил окно и попал в автобус. Но его бросили прямо над дверью посередине автобуса, поэтому никого не задело. Мы обыграли их 1:0.

Мы же на автобусе ездим в Марсель, здесь где-то 2 часа 50 минут ехать. И это был такой довольно опасный случай. Когда его только бросили, я начал смотреть. Их было человека четыре или пять. Бросили и давай бежать», - сказал Головин в программе для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.