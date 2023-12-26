​Головин порассуждал о возможности номинации на «Золотой мяч»

Хавбек «Монако» Александр Головин дал интервью Нобелю Арустамяну для его YouTube-канала. Футболист в числе прочего ответил на вопрос о «Золотом мяче».

- Говорили, что единственный парень из России, который может быть близок хотя бы к номинации на «Золотой мяч», - это Головин. Ты как-то думал, что ты уже входишь в топ-50 футболистов Европы.

- Думать можно начинать, когда ты в номинацию попал, а пока не попал – непонятно, то ли ты в топ-50, то ли в топ-500.

- А что надо, чтобы попасть в номинацию?

- Надо играть ещё лучше. И правда, командные достижения даже важнее, чем личные. Почему-то учитываются командные успехи больше, чем индивидуальные. Для меня это странно. Не знаю, почему так. «Золотой мяч» дают лучшему игроку мира. При чём тут команда?