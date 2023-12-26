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Москардо прибудет в Париж в начале января

26 Декабря 2023 • 16:23 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о настрое своих футболистов в матче с «Вест Хэмом». Напомним, манкунианцы проиграли лондонцам на выезде со счётом 0:2, из-за чего опустились на восьмую строчку в турнирной таблице.

«Нельзя сказать, что я разочарован настроем игроков в матче с «Вест Хэмом». Тем не менее, мы должны знать, что стандарты в «Манчестер Юнайтед» всегда высоки. Нам нужно принять это. Каждый футболист должен выкладываться на максимум», – сказал тене Хаг на пресс-конференции.

Меньше «Манчестер Юнайтед» в этом розыгрыше АПЛ забила только одна команда – «Шеффилд Юнайтед», который находится на дне турнирной таблицы.

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