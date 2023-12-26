​Головин ответил, сколько миллионов евро он стоит

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в программе Нобеля Арустамяна в YouTube ответил на вопрос о своей трансферной стоимости.

- Я понимаю, что сложно себя оценивать, но сколько ты стоишь?

- Сейчас 30, показывали в Интернете (улыбается). Можете посмотреть на Transfermarkt.

- Может, твой агент уже интересовался, и «Монако» сказал, что ты стоишь 50, не меньше…

- Я слышал, что были разговоры о 40 миллионах с чем-то… От «Боруссии». Но я не вдавался в подробности. «Монако» не устраивала эта сумма.

Отметим, что портал Transfermarkt действительно оценивает 27-летнего Александра Головина в 30 миллионов евро.