​«Диджей, барбекю, пиво»: Головин рассказал, как тренеры удивили игроков «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна. Футболист вспомнил о сюрпризе, который тренерский штаб устроил команде под конец одного из подготовительных сборов.

«Помню, у нас были тяжёлые сборы в Англии – все прямо выдохлись морально, все ходили с опущенными головами. И нам в расписании написали: «Теория». И все такие: «Боже, теория…» И все идут туда. Приходим, а там диджей, барбекю, пиво, вино. Просто устроили ночной клуб какой-то, хотя написали «Теория». Решили разгрузить под конец сборов», - сказал Головин.

«Монако» сейчас занимает третье место в таблице Лиги 1.