Головин рассказал, как игроки «Монако» могут пить вино за одним столом с тренером

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о мероприятиях в команде.

«У нас тимбилдинги бывают, плюс-минус за три дня до игры. Бывает приходит штаб, бывает нет. Когда они приходят, они берут себе вино. И у нас парни, если кто-то хочет, может пить вино за одним столом с тренером. А игра через три дня», - сказал Головин в программе Нобеля Арустамяна на его канале в YouTube.

В 15 матчах сезона 2023/2024 Александр Головин записал на свой счёт пят голов и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.