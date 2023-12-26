​Головин вспомнил интересный момент о звёздном трио Месси – Мбаппе – Неймар

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, может ли он рассказать какой-то нюанс по поводу игры против Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. Ранее эти футболисты составляли ударную тройку в «ПСЖ».

«Когда писали, что у них какой-то конфликт между собой, у нас была какая-то игра. Обычно ты со своим партнёром по команде обсуждаешь, что получилось, что не получилось, что надо сделать. А было заметно, я помню, что вот у них [у Месси, Мбаппе и Неймара] не получалось, и они друг на друга даже не смотрели – головы вниз опустили. У них команда отоборонялась, опять атака, и они, как на работе, работу сделали, и даже друг на друга внимания не обращали. Было видно, что между ними что-то происходит», - сказал Головин в программе Нобеля Арустамяна в YouTube.