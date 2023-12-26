Фофана: «Я горжусь Головиным»

Хавбек «Монако» Юссуф Фофана высказался об одноклубнике Александре Головине, которого включили в символическую сборную Лиги 1 по итогам первой половины сезона.

«Горжусь Головиным. Ему 27 лет, это тот возраст, когда ты достигаешь своего пика. Александр очень умный игрок, у него всегда есть несколько трюков в рукаве, которые можно увидеть на поле», - передает слова футболиста пресс-служба монегасков.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Франции Головин провел 15 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. По итогам 17 туров «Монако» занимает третье место в таблице.