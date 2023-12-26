Головин включён в символическую сборную Лиги 1

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин включен в символическую сборную первой половины сезона французской Лиги 1 по версии журналистов Lequipe.

Россиянин выступает за монегасков с 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Франции Александр принял участие в 15 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт хавбека с клубом рассчитан до середины 2026 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

После 17 туров Лиги 1 «Монако» набрал 33 балла и находится на третьем месте в турнирной таблице.