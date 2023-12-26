Головин и Кузяев претендуют на попадание в символическую сборную Лиги 1

Российские футболисты Далер Кузяев и Александр Головин, выступающие за «Гавр» и «Монако» соответственно, попали в число номинантов на включение в символическую сборную Лиги 1 по итогам первой половины сезона. Об этом рапортует пресс-служба соревнований.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 15 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. На счету Кузяева два гола в 17 встречах.

После 17 туров Лиги 1 «Монако» набрал 33 балла и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Гавр», в свою очередь, с 19 очками располагается на 11-й позиции.