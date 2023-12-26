Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин и Кузяев претендуют на попадание в символическую сборную Лиги 1

26 Декабря 2023 • 13:43 Комментировать

Российские футболисты Далер Кузяев и Александр Головин, выступающие за «Гавр» и «Монако» соответственно, попали в число номинантов на включение в символическую сборную Лиги 1 по итогам первой половины сезона. Об этом рапортует пресс-служба соревнований.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 15 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. На счету Кузяева два гола в 17 встречах.

После 17 туров Лиги 1 «Монако» набрал 33 балла и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Гавр», в свою очередь, с 19 очками располагается на 11-й позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Гавр Александр Головин Далер Кузяев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
14:15 · Франция. Лига 1
Фофана: «Я горжусь Головиным»
14:00 · Франция. Лига 1
Головин включён в символическую сборную Лиги 1
13:43 · Франция. Лига 1
Головин и Кузяев претендуют на попадание в символическую сборную Лиги 1
12:32 · Испания. Ла Лига
Головин рассказал о первых впечатлениях от игры Захаряна за сборную России
12:20 · Россия. Премьер-лига
Головин оценил шансы Чалова заиграть в чемпионате Франции
11:44 · Франция. Лига 1
Головин: «Если супертоповый клуб позовёт, то я 100% готов пойти»
11:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» оформил трансфер полузащитника «Коринтианса»
11:38 · Франция. Лига 1
Головин назвал трёх лучших игроков Лиги 1
11:31 · Франция. Лига 1
Головин: «По составу «Монако» проигрывает «ПСЖ» только из-за Мбаппе и Дембеле»
11:24 · Франция. Лига 1
Головин ответил, хочет ли получить французский паспорт
08:58 · Италия. Серия А
«Милан» может подписать украинского нападающего
08:14 · Франция. Лига 1
Лингард может стать игроком французского клуба
25 Декабря
23:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» готовит документы по Мбаппе
22:37 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе через неделю получит право подписать контракт с «Реалом»
18:10 · Франция. Лига 1
​Беральдо подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем