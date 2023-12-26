Головин: «Если супертоповый клуб позовёт, то я 100% готов пойти»

Хавбек сборной России и «Монако» Александр Головин поделился мыслями касательно своего будущего.

«Каким я вижу своё будущее? Если какой-то супертоповый клуб позовёт, то я 100% готов пойти. Опять же, если это устроит клуб. Я готов попробовать себя», - приводятся слова российского полузащитника на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, что Александр защищает цвета «Монако» с 2018 года. Ранее в прессе ходили слухи об интересе к хавбеку со стороны дортмундской «Боруссии».

Трудовой договор Головина с монегасками рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.