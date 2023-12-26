«ПСЖ» оформил трансфер полузащитника «Коринтианса»

«ПСЖ» договорился с «Коринтиансом» о трансфере полузащитника Габриэля Москардо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане уже закрыли сделку по трансферу 18-летнего таланта.

Источник сообщает, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро. При этом «Коринтианс» в будущем может получить ещё 2 миллиона в виде бонусов. Москардо отправится в Париж в тот момент, как только клубы закончат всю бумажную работу.

Москардо был интересен и другим европейским топ-клубам. В гонке за футболистом участвовали лондонский «Челси» и каталонская «Барселона». Тем не менее, «ПСЖ» смог обойти конкурентов и быстро оформить трансфер.