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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин назвал трёх лучших игроков Лиги 1

26 Декабря 2023 • 11:38 Комментировать

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал трех лучших игроков французского чемпионата.

«Двоих назову сразу - Мбаппе и Дембеле. А третий… скажу, что Маркиньос. Очень умный защитник, таких давно не встречал, чтобы так часто читал, что ты хочешь сделать», - рассказал российский футболист на ютуб-канале Nobel.

Стоит отметить, что все трое представляют столичный «ПСЖ».

После 17 проведенных туров парижский гранд набрал 40 баллов и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. На второй позиции находится «Ницца» (35), а топ-3 замыкает «Монако» (33).

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Маркиньос Александр Головин Килиан Мбаппе Усман Дембеле ещё теги
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