Головин: «По составу «Монако» проигрывает «ПСЖ» только из-за Мбаппе и Дембеле»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился мнением о составе сильнейшего клуба Лиги 1 – столичного «ПСЖ».

«Сейчас нет ощущения в матчах с «ПСЖ», что там игроки другого уровня. По составу мы проигрываем только из-за Мбаппе и Дембеле. Если их убрать, у нас состав будет не хуже», - приводятся слова Александра на ютуб-канале Nobel.

После 17 туров чемпионата Франции «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на семь баллов.

В текущем сезоне Лиги 1 Александр провел 15 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.