Головин ответил, хочет ли получить французский паспорт

Хавбек сборной России и «Монако» Александр Головин высказался о возможности получения французского паспорта.

«Была ли у меня идея получить французский паспорт? Нет, не было. Честно, даже не думал об этом, не собираюсь», - рассказал Александр в интервью на ютуб-канале Nobel.

Напомним, что Александр защищает цвета монегасков с 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 15 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В этой кампании россиянин несколько раз признавался игроком месяца в «Монако».