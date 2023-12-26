Лингард может стать игроком французского клуба

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции, об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Согласно сведениям источника, услуги 31-летнего футболиста были предложены «Лиллю» и еще двум представителям Лиги 1, названия которых не афишируются.

В прошлом сезоне Лингард защищал цвета «Ноттингем Форест». За английский коллектив Джесси провел 20 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В настоящий момент Лингард находится в статусе свободного агента. Трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.