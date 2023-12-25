​Беральдо подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»

Защитник Лукас Беральдо в скором времени сменит бразильский «Сан-Паулу» на французский «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний бразилец подпишет с грандом Лиги 1 контракт на пять лет.

На этой неделе Беральдо пройдёт обследование и, если никаких проблем выявлено не будет, о трансфере объявят официально.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Лукаса Беральдо с российским клубом – с питерским «Зенитом».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Беральдо в 15 миллионов евро.