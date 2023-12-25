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​Стало известно, кого Мбаппе пригласил на свой день рож8дения - а кого не пригласил...

25 Декабря 2023 • 02:39 Комментировать

Двадцатого декабря Килиан Мбаппе отметил 25-летие, игрок «ПСЖ» отметил этот праздник, пригласив на него своих коллег по клубу. В том числе и бывших - таких, как Марко Верратти и даже Серхио Рамос, который, впрочем, отказался в силу большой занятности.

А вот Месси и Неймара звезда «ПСЖ» приглашать не счел нужным, сообщает RMC Sport. По мнению источника, отношения этой троицы оставляют желать много лучшего.

Напомним, что оба, Неймар и Месси, покинули клуб по окончанию прошлого сезона, Неймар отыграл там шесть лет, Месси - два года. Сейчас Неймар выступает в Саудовской Аравии, а Месси - в США.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Неймар Килиан Мбаппе ещё теги
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