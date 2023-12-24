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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма оценил работу Энрике в «ПСЖ»

24 Декабря 2023 • 23:04 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что думает о методах Луиса Энрике.

Испанский специалист возглавил команду перед началом текущего сезона. Парижане лидируют в турнирной таблице Лиги 1, на пять очков опережая «Ниццу», а также сумели выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Луис Энрике – отличный тренер, он всегда ставит хороший футбол в своих командах. Он хочет, чтобы мы доминировали на поле, постоянно двигались с мячом, но он не оказывает на нас лишнего давления. Он принимает ошибки, поскольку знает, что футболисты – не роботы», – поведал в интервью JDD итальянский вратарь.

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ПСЖ Луис Энрике Джанлуиджи Доннарумма ещё теги

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