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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма: «Работа вратаря — это самая лучшая, но и самая трудная работа»

24 Декабря 2023 • 12:29 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос, является ли вратарская работа в футболе лучшей в мире.

— Это самая лучшая, но и самая трудная работа. Как только вратарь совершает ошибку, то сразу становится тяжело, — заявил Доннарумма в интервью JDD.

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и девять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 40 набранных очков.

Ближайший матч парижане проведут 3 января против «Тулузы» в рамках Суперкубка Франции.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

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