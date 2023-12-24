Доннарумма: «Работа вратаря — это самая лучшая, но и самая трудная работа»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос, является ли вратарская работа в футболе лучшей в мире.

— Это самая лучшая, но и самая трудная работа. Как только вратарь совершает ошибку, то сразу становится тяжело, — заявил Доннарумма в интервью JDD.

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и девять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 40 набранных очков.

Ближайший матч парижане проведут 3 января против «Тулузы» в рамках Суперкубка Франции.



