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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе не покинет «ПСЖ»

23 Декабря 2023 • 16:59 Комментировать (4)
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

По сведениям L’Équipe, звезда парижан и сборной Франции не планирует менять клубную прописку в январе. Напомним, главным претендентом на Мбаппе остается мадридский «Реал».

Как сообщает источник, «ПСЖ» намерен продлить контракт с футболистом, поэтому не станет его продавать зимой.

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 мяч и сделал две результативные передачи.

Трудовой договор Мбаппе с клубом истекает следующим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 180 миллионов евро.

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Комментарии (4)
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redwhite1959
23 Декабря 2023 в 18:05
Зачем Мбаппе уходить куда-то, если сейчас он - "король" Парижа и любимец местной публики! В последней игре на замену в конце матча вышел его 16-летний брат, так что вскоре для Мбаппе и его семьи ПСЖ станет родным в прямом и переносном смыслах!))
Ceroki
23 Декабря 2023 в 17:29
Вообще пох .. лишь бы не в Реал
ингерман
23 Декабря 2023 в 17:03
ай да пшолбыты лесом.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
23 Декабря 2023 в 17:10
дык бро..он бы пашол канэшна лесам..)) тока сичас тама грибоф нету..))
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