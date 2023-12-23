Мбаппе не покинет «ПСЖ»

По сведениям L’Équipe, звезда парижан и сборной Франции не планирует менять клубную прописку в январе. Напомним, главным претендентом на Мбаппе остается мадридский «Реал».

Как сообщает источник, «ПСЖ» намерен продлить контракт с футболистом, поэтому не станет его продавать зимой.

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 мяч и сделал две результативные передачи.

Трудовой договор Мбаппе с клубом истекает следующим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 180 миллионов евро.