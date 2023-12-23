​Килиан Мбаппе повторил рекорд Кавани на домашнем стадионе «ПСЖ»

Парижский «ПСЖ» закрыл год победой над «Мецом», и в этом матче Килиан Мбаппе забил два гола. Они позволили ему повторить рекорд бывшего нападающего «ПСЖ» - уругвайца Эдинсона Кавани. Дело в том, что в свое время Кавани наколотил 110 голов за «ПСЖ» на его домашнем стадионе «Парк де Пренс». И в игре против «Меца» Мбаппе, выступающий за клуб с 2017 года, повторил этот рекорд.

Свой следующий матч в чемпионате Франции «ПСЖ» сыграет четырнадцатого января, это будет встреча с «Лансом» в рамках восемнадцатого тура. Сейчас гегемон французского футбола занимает привычное первое место в таблице.