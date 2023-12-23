«ПСЖ» оформил трансфер нового защитника

Французский «ПСЖ» оформил первую сделку на январское трансферное окно. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что парижане полностью закрыли сделку по трансферу центрального защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо.

Сообщается, что «ПСЖ» заплатит за переход бразильского футболиста 20 миллионов евро. Стороны в ближайшее время подпишут все документы и объявят о трансфере официально. С самим Беральдо парижане уже согласовали долгосрочный контракт.

Лукас в ближайшее время прилетит для того, чтобы пройти медобследование и поставить подпись под соглашением. Ранее к Беральдо также проявлял интерес петербургский «Зенит».