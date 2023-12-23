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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» оформил трансфер нового защитника

23 Декабря 2023 • 15:33 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Французский «ПСЖ» оформил первую сделку на январское трансферное окно. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что парижане полностью закрыли сделку по трансферу центрального защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо.

Сообщается, что «ПСЖ» заплатит за переход бразильского футболиста 20 миллионов евро. Стороны в ближайшее время подпишут все документы и объявят о трансфере официально. С самим Беральдо парижане уже согласовали долгосрочный контракт.

Лукас в ближайшее время прилетит для того, чтобы пройти медобследование и поставить подпись под соглашением. Ранее к Беральдо также проявлял интерес петербургский «Зенит».

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