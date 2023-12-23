Энрике ответил на вопрос о Мбаппе

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением касательно взаимоотношений со звездным нападающим Килианом Мбаппе.

«У нас хорошие отношения. Не пойму, зачем журналисты продолжают этим интересоваться. Мы близки с Килианом, любим пошутить и посмеяться. У меня хорошие отношения и с другими игроками команды», - передает слова испанского специалиста RMC Sport.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 16 встречах. 24-летний нападающий отметился 18 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом следующего года.