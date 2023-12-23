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Чемпионат Франции. Лига 1

Макрон высказался о будущем Мбаппе

23 Декабря 2023 • 12:45 Комментировать

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался насчет будущего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Контракт 24-летнего форварда истекает летом 2024 года.

«Мбаппе можно назвать великим футболистом. Его будущее? Слушайте, я не агент Килиана. Это потрясающий игрок, который должен помочь нам победить на чемпионате Европы – 2024. Он будет в центре внимания», - передает слова президента RMC Sport.

Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Нападающий должен принять решение относительно своего будущего до конца января.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон ещё теги
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