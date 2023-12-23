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Чемпионат Франции. Лига 1

Солер хочет покинуть «ПСЖ» в январе

23 Декабря 2023 • 10:49 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Полузащитник французского «ПСЖ» Карло Солер намерен покинуть свою команду в январское трансферное окно. По информации от L’Equipe, испанский хавбек в скором времени проведёт переговоры с руководством для того, чтобы найти способ уйти в январе.

Солер с момента своего перехода в «ПСЖ» не смог стать стабильным игроком основы под руководством двух разных тренеров. Карлос перебрался в Париж летом 2022 года из «Валенсии».

В этом сезоне Солер отыграл всего 447 минут в чемпионате Франции. На счету 26-летнего полузащитника один гол и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

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