Кейлор Навас выбрал клуб до конца сезона

Опытный голкипер Кейлор Навас принял решение относительно своего будущего в «ПСЖ». Как стало известно журналистам Lequipe, 37-летний вратарь останется во французском гранде, несмотря на отсутствие игровой практики.

Навас решил полностью отработать контракт с парижским клубом. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом следующего года. Затем Кейлор собирается сменить команду.

Навас выступает за команду из Парижа с сентября 2019 года. В прошлом сезоне голкипер выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Вратарь принял участие в 17 поединках чемпионата Англии, в которых пропустил 32 мяча.