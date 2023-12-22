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Чемпионат Франции. Лига 1

​Фанаты «Лорьяна» принесли 400 кг тухлой рыбы к базе клуба

22 Декабря 2023 • 15:34 Комментировать

Фанаты «Лорьяна» возмущены плохими результатами команды в нынешнем сезоне. Возмущение болельщиков оказалось настолько сильным, что они решили принести 400 килограммов тухлой рыбы к клубной базе. Эту вонючую массу поклонники «Лорьяна» выбросили на землю около базы, сообщается в социальных сетях.

На текущий момент «Лорьян» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, то есть располагается на второй строчке в таблице, если смотреть с её конца. В семнадцати прошедших турах команда набрала лишь 12 очков.

Отметим, что на эмблеме «Лорьяна» изображена рыба, прозвище команды – мерлузовые.

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Евро-Футбол.Ру,
Лорьян
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