​Фанаты «Лорьяна» принесли 400 кг тухлой рыбы к базе клуба

Фанаты «Лорьяна» возмущены плохими результатами команды в нынешнем сезоне. Возмущение болельщиков оказалось настолько сильным, что они решили принести 400 килограммов тухлой рыбы к клубной базе. Эту вонючую массу поклонники «Лорьяна» выбросили на землю около базы, сообщается в социальных сетях.

На текущий момент «Лорьян» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, то есть располагается на второй строчке в таблице, если смотреть с её конца. В семнадцати прошедших турах команда набрала лишь 12 очков.

Отметим, что на эмблеме «Лорьяна» изображена рыба, прозвище команды – мерлузовые.